Вилкул прокомментировал взрывы в Кривом Роге: "Без конкретики, но все нормально"
Киев • УНН
В Кривом Роге во время тревоги прогремели взрывы; Вилкул не уточняет подробностей, но уверяет, что все в порядке.
В Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались взрывы. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что все нормально, передает УНН.
По взрывам, что слышали. Без конкретики, но все нормально
Дополнение
Ранее Суспільне сообщало о слышимых звуках взрывов в Кривом Роге. Также в Кропивницком в третий раз за день прогремели взрывы.
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал не выкладывать последствия атаки в сети.
Добавим
По данным Минэнерго, из-за сегодняшней вражеской ракетной атаки поврежден один из объектов НЭК "Укрэнерго" в Кропивницком, поврежден и объект ПАО "Кировоградоблэнерго", есть жертва и 7 раненых.