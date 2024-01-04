Ворожа ракетна атака на Кропивницький: Міненерго повідомляє, що пошкоджено енергетичний об'єкт
Київ • УНН
Внаслідок ракетної атаки на Кропивницький пошкоджено енергетичний об’єкт, повідомляє Міненерго
Через сьогоднішню ворожу ракетну атаку пошкоджено один з об’єктів НЕК "Укренерго" у Кропивницькому, пошкоджено й об’єкт ПАТ "Кіровоградобленерго", є жертва та 7 поранених, повідомили у Міністерстві енергетики України, пише УНН.
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"У результаті ракетної атаки, що сталася зранку 4 січня, пошкоджено один з об’єктів НЕК "Укренерго" у Кропивницькому. На жаль, є загиблий. Ще 5 осіб отримали поранення. Також зазнав пошкоджень і об’єкт ПАТ "Кіровоградобленерго" - поранено 2 енергетиків. Внаслідок атаки знеструмлено повітряні лінії. Без напруги залишилися побутові споживачі та залізниця", - повідомили у Міненерго.
Як повідомляється, енергетики працюють над відновленням електропостачання. "Ситуація контрольована", - зазначили у Міненерго.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що російські війська у четвер завдали ракетної атаки на один з промислових об’єктів у Кропивницькому Кіровоградської області, є загиблий та травмовані.