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Ворожа ракетна атака на Кропивницький: Міненерго повідомляє, що пошкоджено енергетичний об'єкт

Ворожа ракетна атака на Кропивницький: Міненерго повідомляє, що пошкоджено енергетичний об'єкт

Київ • УНН

 • 24014 перегляди

Внаслідок ракетної атаки на Кропивницький пошкоджено енергетичний об’єкт, повідомляє Міненерго

Через сьогоднішню ворожу ракетну атаку пошкоджено один з об’єктів НЕК "Укренерго" у Кропивницькому, пошкоджено й об’єкт ПАТ "Кіровоградобленерго", є жертва та 7 поранених, повідомили у Міністерстві енергетики України, пише УНН.

Деталі

"У результаті ракетної атаки, що сталася зранку 4 січня, пошкоджено один з об’єктів НЕК "Укренерго" у Кропивницькому. На жаль, є загиблий. Ще 5 осіб отримали поранення. Також зазнав пошкоджень і об’єкт ПАТ "Кіровоградобленерго" - поранено 2 енергетиків. Внаслідок атаки знеструмлено повітряні лінії. Без напруги залишилися побутові споживачі та залізниця", - повідомили у Міненерго.

Як повідомляється, енергетики працюють над відновленням електропостачання. "Ситуація контрольована", - зазначили у Міненерго.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що російські війська у четвер завдали ракетної атаки на один з промислових об’єктів у Кропивницькому Кіровоградської області, є загиблий та травмовані. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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