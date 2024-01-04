Вражеская ракетная атака на Кропивницкий: Минэнерго сообщает, что поврежден энергетический объект
Киев • УНН
В результате ракетной атаки на Кропивницкий поврежден энергетический объект, сообщает Минэнерго
Из-за сегодняшней вражеской ракетной атаки поврежден один из объектов НЭК "Укрэнерго" в Кропивницком, поврежден и объект ПАО "Кировоградоблэнерго", есть жертва и 7 раненых, сообщили в Министерстве энергетики Украины, пишет УНН.
Детали
"В результате ракетной атаки, произошедшей утром 4 января, поврежден один из объектов НЭК "Укрэнерго" в Кропивницком. К сожалению, есть погибший. Еще 5 человек получили ранения. Также получил повреждения и объект ПАО "Кировоградоблэнерго" - ранены 2 энергетиков. В результате атаки обесточены воздушные линии. Без напряжения остались бытовые потребители и железная дорога", - сообщили в Минэнерго.
Как сообщается, энергетики работают над восстановлением электроснабжения. "Ситуация контролируемая", - отметили в Минэнерго.
Дополнение
Ранее сообщалось, что российские войска в четверг нанесли ракетную атаку на один из промышленных объектов в Кропивницком Кировоградской области, есть погибший и травмированные.