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В Кривом Роге сообщили о жестком задержании военнообязанного: в ТЦК отреагировали

В Кривом Роге сообщили о жестком задержании военнообязанного: в ТЦК отреагировали

Киев  •  УНН

 • 1117 просмотра

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В Кривом Роге полиция и ТЦК задержали мужчину, который уклонялся от воинского учета и оказывал физическое сопротивление. Инцидент попал на видео, которое вызвало резонанс в социальных сетях.

Социальными сетями начало распространяться видео, на котором сотрудники ТЦК и полиции жестоко мобилизовали мужчину. В Днепропетровском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент, указав, что задержали мужчину, который разыскивался за нарушение правил воинского учета. Во время задержания, как подчеркнули в ТЦК, мужчина начал оказывать активное физическое сопротивление, сообщает УНН.

Детали 

17 декабря в Кривом Роге сотрудники органов Национальной полиции Украины задержали мужчину, который находился в розыске как нарушитель правил воинского учета. На место события сразу прибыли сотрудники ТЦК и СП, которые подтвердили, что этот  гражданин действительно находится в розыске и прямо нарушает требования законодательства.

"Добровольно прибыть в ТЦК и СП данный  гражданин отказался. Вместо этого он начал оказывать активное физическое сопротивление сотрудникам  органов Национальной полиции и военнослужащим",— отмечается в публикации Днепропетровского областного ТЦК и СП в Facebook.

Как подчеркнули в ТЦК, во время задержания, в ситуацию начали вмешиваться прохожие, пытаясь помешать представителям власти выполнить свои обязанности. Именно это и попало в видеоролики, которые сейчас распространяются в социальных сетях.

"Часть этой конфликтной ситуации содержится на опубликованных в социальных сетях видео, которые сопровождаются неадекватными и провокационными заголовками и комментариями, не соответствующими реальной ситуации",— говорится в публикации.

Задержанного доставили в ТЦК и СП, где  в отношении него составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей Кодекса Украины.

Также, в Днепропетровском областном ТЦК и СП подчеркнули, что в случае  обнаружения в сети очередного видео о "злоупотреблениях" и  "нарушениях прав" со стороны ТЦК и СП – необходимо проверять источники и полноту информации и не доверять "вбросам", которые либо сами являются элементами вражеской пропаганды, либо используются ею для информационно-психологического воздействия.

Напомним 

На Волыни произошел громкий скандал с ТЦК. Представитель омбудсмена подал заявление из-за отказа сотрудников ТЦК предоставить доступ к мужчине, которого якобы избили и принудительно доставили в центр. Мужчину вывезли в воинскую часть без возможности общения с представителем омбудсмена.

Алина Волянская

Алина Волянская

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