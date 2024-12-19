В Кривом Роге сообщили о жестком задержании военнообязанного: в ТЦК отреагировали

Социальными сетями начало распространяться видео, на котором сотрудники ТЦК и полиции жестоко мобилизовали мужчину. В Днепропетровском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент, указав, что задержали мужчину, который разыскивался за нарушение правил воинского учета. Во время задержания, как подчеркнули в ТЦК, мужчина начал оказывать активное физическое сопротивление, сообщает УНН.

Детали

17 декабря в Кривом Роге сотрудники органов Национальной полиции Украины задержали мужчину, который находился в розыске как нарушитель правил воинского учета. На место события сразу прибыли сотрудники ТЦК и СП, которые подтвердили, что этот гражданин действительно находится в розыске и прямо нарушает требования законодательства.

"Добровольно прибыть в ТЦК и СП данный гражданин отказался. Вместо этого он начал оказывать активное физическое сопротивление сотрудникам органов Национальной полиции и военнослужащим",— отмечается в публикации Днепропетровского областного ТЦК и СП в Facebook.

Как подчеркнули в ТЦК, во время задержания, в ситуацию начали вмешиваться прохожие, пытаясь помешать представителям власти выполнить свои обязанности. Именно это и попало в видеоролики, которые сейчас распространяются в социальных сетях.

"Часть этой конфликтной ситуации содержится на опубликованных в социальных сетях видео, которые сопровождаются неадекватными и провокационными заголовками и комментариями, не соответствующими реальной ситуации",— говорится в публикации.

Задержанного доставили в ТЦК и СП, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей Кодекса Украины.

Также, в Днепропетровском областном ТЦК и СП подчеркнули, что в случае обнаружения в сети очередного видео о "злоупотреблениях" и "нарушениях прав" со стороны ТЦК и СП – необходимо проверять источники и полноту информации и не доверять "вбросам", которые либо сами являются элементами вражеской пропаганды, либо используются ею для информационно-психологического воздействия.

Напомним

На Волыни произошел громкий скандал с ТЦК. Представитель омбудсмена подал заявление из-за отказа сотрудников ТЦК предоставить доступ к мужчине, которого якобы избили и принудительно доставили в центр. Мужчину вывезли в воинскую часть без возможности общения с представителем омбудсмена.