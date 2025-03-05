В Кривом Роге спасатели спасли 14 человек после ракетного удара
Киев • УНН
В результате вражеского ракетного удара по гостинице в Кривом Роге произошел пожар и обрушилась лестничная клетка. Спасатели спасли 14 человек, один человек погиб, трое - пострадали.
В Кривом Роге спасателям удалось спасти 14 человек. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Вечером 5 марта вражеская ракета попала в пятиэтажный отель в Кривом Роге, вызвав масштабный пожар. Здание получило значительные разрушения, в частности обрушилась лестничная клетка.
Спасатели прибыли на место трагедии и спасли 14 человек. В то же время под завалами могут оставаться пострадавшие – поисковая операция продолжается.
На месте работают экстренные службы, медики и правоохранители.
Напоминаем
Вражеский удар по гражданской инфраструктуре в Кривом Роге привел к пожару и ранениям трех человек. Медики борются за жизнь 43-летнего мужчины и 49-летней женщины. Кроме того, к сожалению, погиб человек.
Ракетный удар по Кривому Рогу: один человек погиб, три человека пострадали05.03.2025, 22:47 • 18769 просмотров