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В Кривом Роге спасатели спасли 14 человек после ракетного удара

Киев • УНН

 • 19124 просмотра

В результате вражеского ракетного удара по гостинице в Кривом Роге произошел пожар и обрушилась лестничная клетка. Спасатели спасли 14 человек, один человек погиб, трое - пострадали.

В Кривом Роге спасатели спасли 14 человек после ракетного удара

В Кривом Роге спасателям удалось спасти 14 человек. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Вечером 5 марта вражеская ракета попала в пятиэтажный отель в Кривом Роге, вызвав масштабный пожар. Здание получило значительные разрушения, в частности обрушилась лестничная клетка. 

Спасатели прибыли на место трагедии и спасли 14 человек. В то же время под завалами могут оставаться пострадавшие – поисковая операция продолжается. 

На месте работают экстренные службы, медики и правоохранители.

Напоминаем

Вражеский удар по гражданской инфраструктуре в Кривом Роге привел к пожару и ранениям трех человек. Медики борются за жизнь 43-летнего мужчины и 49-летней женщины. Кроме того, к сожалению, погиб человек.

Ракетный удар по Кривому Рогу: один человек погиб, три человека пострадали05.03.2025, 22:47 • 18769 просмотров

Юлия Котвицкая

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