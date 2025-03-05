Ракетный удар по Кривому Рогу: один человек погиб, три человека пострадали
Киев • УНН
Вражеский удар по гражданской инфраструктуре в Кривом Роге привел к пожару и ранениям трех человек. Медики борются за жизнь 43-летний мужчина и 49-летняя женщина. Кроме того, к сожалению, погиб человек.
В Кривом Роге в результате вражеского удара пострадали гражданские люди. Об этом сообщает глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.
Детали
Сегодня в Кривом Роге зафиксировано прямое попадание в объект гражданской инфраструктуры. В результате удара вспыхнул пожар.
Известно, что медики уже борются за жизнь двух пострадавших – 43-летнего мужчины и 49-летней женщины. Оба находятся в тяжелом состоянии, им оказывают экстренную помощь.
Также глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что погиб 53-летний мужчина. Впрочем, относительно пострадавших, то сейчас зафиксировано 3 человека, двое из которых "тяжелые". Одна женщина находится в состоянии средней тяжести.
Спасатели работают на месте происшествия, ситуация остается напряженной. Существует угроза повторных ударов, жителей призывают быть осторожными.
Напоминаем
Ранее было сообщено, что в Кривом Роге под завалами, вероятно, находятся люди.
Ракетный удар рф по Кривому Рогу: повреждена гражданская инфраструктура, под завалами могут быть люди05.03.25, 22:36 • 14883 просмотра