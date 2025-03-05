Ракетный удар рф по Кривому Рогу: повреждена гражданская инфраструктура, под завалами могут быть люди
Киев • УНН
В результате ракетной атаки рф в Кривом Роге повреждена гражданская инфраструктура и возник пожар. Под завалами, вероятно, находятся люди, информация о последствиях уточняется.
В результате ракетной атаки рф в Кривом Роге повреждена гражданская инфраструктура, под завалами могут быть люди. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак, передает УНН.
Ракетная атака на Кривой Рог. Произошел пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. Вероятно, под завалами могут быть люди. Информацию о последствиях уточняем
Кроме того, глава ОВА призвал жителей области оставаться в безопасном месте до конца тревоги. Опасность все еще продолжается.
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В Кривом Роге прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы.