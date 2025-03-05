Ракетний удар рф по Кривому Рогу: пошкоджено цивільну інфраструктуру, під завалами можуть бути люди

У результаті ракетної атаки рф у Кривому Розі пошкоджена цивільна інфраструктура, під завалами можуть бути люди. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Ракетна атака на Кривий Ріг. Сталася пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ймовірно, під завалами можуть бути люди. Інформацію щодо наслідків уточнюємо - повідомив Лисак.

Крім того, голова ОВА закликав жителів області залишатися у безпечному місці до кінця тривоги. Небезпека все ще триває.

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У Кривому Розі пролунав вибух на тлі балістичної загрози.