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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33599 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Ракетний удар рф по Кривому Рогу: пошкоджено цивільну інфраструктуру, під завалами можуть бути люди

Київ • УНН

 • 14941 перегляди

Внаслідок ракетної атаки РФ у Кривому Розі пошкоджено цивільну інфраструктуру та виникла пожежа. Під завалами, ймовірно, знаходяться люди, інформація про наслідки уточнюється.

Ракетний удар рф по Кривому Рогу: пошкоджено цивільну інфраструктуру, під завалами можуть бути люди

У результаті ракетної атаки рф у Кривому Розі пошкоджена цивільна інфраструктура, під завалами можуть бути люди. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Ракетна атака на Кривий Ріг. Сталася пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ймовірно, під завалами можуть бути люди. Інформацію щодо наслідків уточнюємо 

- повідомив Лисак.

Крім того, голова ОВА закликав жителів області залишатися у безпечному місці до кінця тривоги. Небезпека все ще триває.

Нагадаємо

У Кривому Розі пролунав вибух на тлі балістичної загрози.

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