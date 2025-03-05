Ракетний удар по Кривому Рогу: одна людина загинула, троє осіб постраждали
Київ • УНН
Ворожий удар по цивільній інфраструктурі у Кривому Розі призвів до пожежі та поранень трьох людей. Медики борються за життя 43-річного чоловіка та 49-річної жінки. Крім того, на жаль, загинула людина.
У Кривому Розі внаслідок ворожого удару постраждали цивільні люди. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.
Деталі
Сьогодні в Кривому Розі зафіксовано пряме влучення в об'єкт цивільної інфраструктури. Унаслідок удару спалахнула пожежа.
Відомо, що медики вже борються за життя двох постраждалих – 43-річного чоловіка та 49-річної жінки. Обоє перебувають у важкому стані, їм надають екстрену допомогу.
Також голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що загинув 53-річний чоловік. Втім щодо постраждалих, то нині зафіксовано 3 осіб, двоє з яких "важкі". Одна жінка в стані середньої тяжкості.
Рятувальники працюють на місці події, ситуація залишається напруженою. Існує загроза повторних ударів, жителів закликають бути обережними.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що у Кривому Розі під завалами, ймовірно, знаходяться люди.
Ракетний удар рф по Кривому Рогу: пошкоджено цивільну інфраструктуру, під завалами можуть бути люди05.03.25, 22:36 • 14941 перегляд