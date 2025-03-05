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Ракетний удар по Кривому Рогу: одна людина загинула, троє осіб постраждали

Київ • УНН

 • 18808 перегляди

Ворожий удар по цивільній інфраструктурі у Кривому Розі призвів до пожежі та поранень трьох людей. Медики борються за життя 43-річного чоловіка та 49-річної жінки. Крім того, на жаль, загинула людина.

Ракетний удар по Кривому Рогу: одна людина загинула, троє осіб постраждали

У Кривому Розі внаслідок ворожого удару постраждали цивільні люди. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.

Деталі

Сьогодні в Кривому Розі зафіксовано пряме влучення в об'єкт цивільної інфраструктури. Унаслідок удару спалахнула пожежа. 

Відомо, що медики вже борються за життя двох постраждалих –  43-річного чоловіка та 49-річної жінки. Обоє перебувають у важкому стані, їм надають екстрену допомогу. 

Також голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що загинув 53-річний чоловік. Втім щодо постраждалих, то нині зафіксовано 3 осіб, двоє з яких "важкі". Одна жінка в стані середньої тяжкості.

Рятувальники працюють на місці події, ситуація залишається напруженою. Існує загроза повторних ударів, жителів закликають бути обережними.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що у Кривому Розі під завалами, ймовірно, знаходяться люди.

Ракетний удар рф по Кривому Рогу: пошкоджено цивільну інфраструктуру, під завалами можуть бути люди05.03.25, 22:36 • 14941 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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