У Кривому Розі рятувальники врятували 14 людей після ракетного удару

У Кривому Розі рятувальникам вдалося врятувати 14 людей. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

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Увечері 5 березня ворожа ракета влучила в п'ятиповерховий готель у Кривому Розі, спричинивши масштабну пожежу. Будівля зазнала значних руйнувань, зокрема обвалилася сходова клітина.

Рятувальники прибули на місце трагедії та врятували 14 людей. Водночас під уламками можуть залишатися постраждалі – пошукова операція триває.

На місці працюють екстрені служби, медики та правоохоронці.

Нагадаємо

Ворожий удар по цивільній інфраструктурі у Кривому Розі призвів до пожежі та поранень трьох людей. Медики борються за життя 43-річного чоловіка та 49-річної жінки. Крім того, на жаль, загинула людина.

Ракетний удар по Кривому Рогу: одна людина загинула, троє осіб постраждали