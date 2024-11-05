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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кривом Роге разоблачена новая группа наркоторговцев, связанных с группировкой "Двадцатовских"

В Кривом Роге разоблачена новая группа наркоторговцев, связанных с группировкой "Двадцатовских"

Киев  •  УНН

15:19 • 1880 просмотра

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В Кривом Роге задержаны 24 участника наркогруппировки "Двадцатовских", которые ежемесячно зарабатывали 9 млн грн на сбыте метамфетамина. Во время обысков изъяты наркотики на 2 млн грн, оружие и наличные.

В Кривом Роге разоблачены еще 24 участника сети по распространению наркотиков, связанных с группировкой "Двадцатовских". Об этом сообщил Офис генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Прокуратура сообщила о подозрении 24 участникам преступных организаций, которые в составе группировки "Двадцатовских" осуществляли незаконный сбыт метамфетамина. Их обвиняют по ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 УК Украины.

Согласно данным следствия, с августа 2023 года в Кривом Роге действовали две преступные организации под руководством местных жителей, которые привлекали своих знакомых к незаконному бизнесу. Отмечается, что подозреваемые заранее распределили роли: закупали метамфетамин, транспортировали его в свои дома, а затем фасовали в "дозы" для сбыта.

Лидеры группировок контролировали весь процесс, определяя роли для каждого участника. "Старшие" отвечали за поставки наркотиков, „операторы" коммуницировали с клиентами, а „сбытчики" непосредственно продавали метамфетамин как из рук в руки, так и через чат-боты в мессенджерах. После окончания "рабочей смены" дельцы отчитывались "старшим" об остатках психотропного вещества и вырученных деньгах

- сообщили в прокуратуре.

По подсчетам, ежемесячная прибыль от незаконной деятельности составляла почти 9 млн грн. 

Во время многочисленных обысков были изъяты слип-пакеты с каннабисом и метамфетамином, оборудование для фасовки наркотиков, электронные весы, оружие, а также черновые записи, мобильные телефоны, банковские карты, флеш-носители и почти 1 млн гривен в разных валютах. Общая стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается почти в 2 млн гривен.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Решается вопрос об аресте изъятого имущества.

Добавим

В Кривом Роге в 2022-2023 годах действовала преступная организация, в состав которой входили несколько групп, занимавшихся незаконным изготовлением и сбытом психотропных веществ на территории всей Украины. Ранее в суд были направлены обвинительные акты в отношении более чем 50 участников группировки "Двадцатовских".

Напомним

Правоохранители задержали иностранца, который организовал контрабанду наркотиков в страны Ближнего Востока и Украину. Изъято более 5 кг наркотических веществ стоимостью почти 5 млн грн, подозреваемому избрана мера пресечения.

Наркотики в кофе: как контрабандисты поставляли кокаин из Европы в Украину29 октября 2024, 09:04 • 18194 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
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