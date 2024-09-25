Контрабанда наркотиків на мільйони гривень: перекрито масштабний канал постачання до України
Київ • УНН
Правоохоронці затримали іноземця, який організував контрабанду наркотиків до країн Близького Сходу та України. Вилучено понад 5 кг наркотичних речовин вартістю майже 5 млн грн, підозрюваному обрано запобіжний захід.
Правоохоронці перекрили канал постачання наркотичних та психотропних речовин на мільйони гривень на територію України та Близького Сходу. Затримано іноземця, який займався переправленням та торгівлею наркотиками та психотропами. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
Наразі активному учаснику організованої групи повідомлено про підозру у контрабанді та незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України)
За даними слідства, учасники організованої групи, до якої входив підозрюваний, купували метадон та α-PVP через Інтернет і переміщували великими контрабандними партіями до Азербайджану, Туреччини та Грузії. Для цього використовували "мастерклади", поштові відправлення та автобусні перевезення.
Усі фінансові операції, пов'язані з придбанням та продажем заборонених речовин, здійснювали виключно криптовалютою. Щомісячний прибуток організованої групи перевищував 5 млн гривень, розповіли в ОГП.
Масштабну спецоперацію провели в Україні: 116 людей отримали підозри через продаж зброї та наркотиків21.09.24, 12:36 • 18249 переглядiв
У вересні 2024 року під вигаданим ім'ям підозрюваний відправив сумку з наркотиками поштовим сервісом до Одеси, яку мала отримати місцева жителька та переправити до Стамбула. Крім того, дві валізи з прихованим вмістом наркотиків він відправив рейсовим автобусом Київ-Стамбул.
Правоохоронці вилучили обидві партії наркотиків. Загальна вага вилучених речовин становить понад 5 кг, вартість- майже 5 млн грн.
Самого іноземця затримали при спробі перетину державного кордону у пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне".
Наразі підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою.
Тривають заходи щодо викриття інших осіб, причетних до вчинення злочину, додали в ОГП.