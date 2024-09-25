Контрабанда наркотиків на мільйони гривень: перекрито масштабний канал постачання до України

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55621 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 106963 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 145546 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 119812 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 111789 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 115081 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 141772 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75377 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83796 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 178639 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2 м/с
91 %
749 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 29335 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 39512 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 21761 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 17432 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 15827 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 145548 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 141773 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 178644 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 517209 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596506 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6428 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33693 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33404 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35512 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59341 перегляди
Актуальне
Контрабанда наркотиків на мільйони гривень: перекрито масштабний канал постачання до України

Контрабанда наркотиків на мільйони гривень: перекрито масштабний канал постачання до України

Київ • УНН

 • 13884 перегляди

Правоохоронці затримали іноземця, який організував контрабанду наркотиків до країн Близького Сходу та України. Вилучено понад 5 кг наркотичних речовин вартістю майже 5 млн грн, підозрюваному обрано запобіжний захід.

Правоохоронці перекрили канал постачання наркотичних та психотропних речовин на мільйони гривень на територію України та Близького Сходу. Затримано іноземця, який займався переправленням та торгівлею наркотиками та психотропами. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.

Наразі активному учаснику організованої групи повідомлено про підозру у контрабанді та незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України)

- йдеться у повідомленні ОГП. 

За даними слідства, учасники організованої групи, до якої входив підозрюваний, купували метадон та α-PVP через Інтернет і переміщували великими контрабандними партіями до Азербайджану, Туреччини  та Грузії. Для цього використовували "мастерклади", поштові відправлення та автобусні перевезення.

Усі фінансові операції, пов'язані з придбанням та продажем заборонених речовин, здійснювали виключно криптовалютою. Щомісячний прибуток організованої групи перевищував 5 млн гривень, розповіли в ОГП.

Масштабну спецоперацію провели в Україні: 116 людей отримали підозри через продаж зброї та наркотиків21.09.24, 12:36 • 18249 переглядiв

У вересні 2024 року під вигаданим ім'ям підозрюваний відправив сумку з наркотиками поштовим сервісом до Одеси, яку мала отримати місцева жителька та переправити до Стамбула. Крім того, дві валізи з прихованим вмістом наркотиків він відправив рейсовим автобусом Київ-Стамбул.

Правоохоронці вилучили обидві партії наркотиків. Загальна вага вилучених речовин становить понад 5 кг, вартість- майже 5 млн грн.

Самого іноземця затримали при спробі перетину державного кордону у пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне".

Наразі підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою.

Тривають заходи щодо викриття інших осіб, причетних до вчинення злочину, додали в ОГП. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
azerbaidzhanАзербайджан
stambulСтамбул
turechchynaТуреччина
ukrainaУкраїна
hruziia-krainaГрузія
odesaОдеса
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$87,083.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.37
Ethereum
$2,065.05