Контрабанда наркотиков на миллионы гривен: перекрыт масштабный канал поставки в Украину
Киев • УНН
Правоохранители задержали иностранца, который организовал контрабанду наркотиков в страны Ближнего Востока и Украину. Изъято более 5 кг наркотических веществ стоимостью почти 5 млн грн, подозреваемому избрана мера пресечения.
Правоохранители перекрыли канал поставки наркотических и психотропных веществ на миллионы гривен на территорию Украины и Ближнего Востока. Задержан иностранец, который занимался переправкой и торговлей наркотиками и психотропами. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
Сейчас активному участнику организованной группы сообщено о подозрении в контрабанде и незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины)
По данным следствия, участники организованной группы, в которую входил подозреваемый, покупали метадон и α-PVP через Интернет и перемещали крупными контрабандными партиями в Азербайджан, Турцию и Грузию. Для этого использовали "мастерклады", почтовые отправления и автобусные перевозки.
Все финансовые операции, связанные с приобретением и продажей запрещенных веществ, осуществляли исключительно криптовалютой. Ежемесячная прибыль организованной группы превышала 5 млн гривен, рассказали в ОГП.
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В сентябре 2024 года под вымышленным именем подозреваемый отправил сумку с наркотиками почтовым сервисом в Одессу, которую должна была получить местная жительница и переправить в Стамбул. Кроме того, два чемодана со скрытым содержимым наркотиков он отправил рейсовым автобусом Киев-Стамбул.
Правоохранители изъяли обе партии наркотиков. Общий вес изъятых веществ составляет более 5 кг, стоимость - почти 5 млн грн.
Самого иностранца задержали при попытке пересечения государственной границы в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".
Сейчас подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей.
Продолжаются мероприятия по разоблачению других лиц, причастных к совершению преступления, добавили в ОГП.