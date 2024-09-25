Контрабанда наркотиков на миллионы гривен: перекрыт масштабный канал поставки в Украину

ukenru
Эксклюзив
Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ
  •  27707 просмотра

Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ

Эксклюзив
Политические кандалы НАБУ: почему детективы расследуют дела десятилетиями, а ВАКС выносит оправдательные приговоры
  •  46465 просмотра

Политические кандалы НАБУ: почему детективы расследуют дела десятилетиями, а ВАКС выносит оправдательные приговоры

Эксклюзив
Обработка визуальной информации, математические расчеты - в КНИИСЭ рассказали о применении искусственного интеллекта в экспертной деятельности
  •  53561 просмотра

Обработка визуальной информации, математические расчеты - в КНИИСЭ рассказали о применении искусственного интеллекта в экспертной деятельности

Эксклюзив
Видим динамику предоставления качественных услуг, развития сельских территорий - эксперт о населенных пунктах, которые присоединились к городским громадам
  •  54819 просмотра

Видим динамику предоставления качественных услуг, развития сельских территорий - эксперт о населенных пунктах, которые присоединились к городским громадам

Эксклюзив
Ожидаются сложные времена. Эксперт рассказала, что будет с рынком недвижимости до конца года
  •  54510 просмотра

Ожидаются сложные времена. Эксперт рассказала, что будет с рынком недвижимости до конца года

Турция готова быть посредником между Украиной и россией для достижения мира - Эрдоган
  •  45026 просмотра

Турция готова быть посредником между Украиной и россией для достижения мира - Эрдоган

Эксклюзив
Руководство АРМА сознательно блокирует работу общественного совета, потому что есть что скрывать - юрист
  •  58929 просмотра

Руководство АРМА сознательно блокирует работу общественного совета, потому что есть что скрывать - юрист

Эксклюзив
Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт
  •  69393 просмотра

Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт

ООН: 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи
  •  68171 просмотра

ООН: 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи

Эксклюзив
Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину
  •  106353 просмотра

Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Аризоне обстреляли офис Демократической партии США

В Аризоне обстреляли офис Демократической партии США

  •  58855 просмотра
Зеленский и премьер-министр Канады Трюдо обсудили противодействие российской дезинформации

Зеленский и премьер-министр Канады Трюдо обсудили противодействие российской дезинформации

  •  101319 просмотра
В Черном море находится один вражеский российский корабль, носители крылатых ракет «Калибр» отсутствуют

В Черном море находится один вражеский российский корабль, носители крылатых ракет «Калибр» отсутствуют

  •  51078 просмотра
Силы ПВО ночью сбили 28 "шахедов" и четыре ракеты

Силы ПВО ночью сбили 28 "шахедов" и четыре ракеты

  •  14555 просмотра
Потребление электричества растет, сегодня без графиков, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях - энергетики

Потребление электричества растет, сегодня без графиков, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях - энергетики

  •  37003 просмотра
публикации
ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

  •  117342 просмотра
Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

  •  118469 просмотра
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

24 сентября 2024, 10:28  •  138381 просмотра
Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

24 сентября 2024, 07:34  •  130182 просмотра
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
Эксклюзив

24 сентября 2024, 06:53  •  139770 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

  •  95560 просмотра
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  109924 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

23 сентября 2024, 02:56  •  107920 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

22 сентября 2024, 23:31  •  102559 просмотра
Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

22 сентября 2024, 17:26  •  101983 просмотра
Актуальное
Контрабанда наркотиков на миллионы гривен: перекрыт масштабный канал поставки в Украину

Контрабанда наркотиков на миллионы гривен: перекрыт масштабный канал поставки в Украину

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 11:14  •  6871 просмотра

Read in English

Правоохранители задержали иностранца, который организовал контрабанду наркотиков в страны Ближнего Востока и Украину. Изъято более 5 кг наркотических веществ стоимостью почти 5 млн грн, подозреваемому избрана мера пресечения.

Правоохранители перекрыли канал поставки наркотических и психотропных веществ на миллионы гривен на территорию Украины и Ближнего Востока. Задержан иностранец, который занимался переправкой и торговлей наркотиками и психотропами. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Сейчас активному участнику организованной группы сообщено о подозрении в контрабанде и незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины)

- говорится в сообщении ОГП. 

По данным следствия, участники организованной группы, в которую входил подозреваемый, покупали метадон и α-PVP через Интернет и перемещали крупными контрабандными партиями в Азербайджан, Турцию  и Грузию. Для этого использовали "мастерклады", почтовые отправления и автобусные перевозки.

Все финансовые операции, связанные с приобретением и продажей запрещенных веществ, осуществляли исключительно криптовалютой. Ежемесячная прибыль организованной группы превышала 5 млн гривен, рассказали в ОГП.

Масштабную спецоперацию провели в Украине: 116 человек получили подозрения из-за продажи оружия и наркотиков21 сентября 2024, 09:36 • 17083 просмотра

В сентябре 2024 года под вымышленным именем подозреваемый отправил сумку с наркотиками почтовым сервисом в Одессу, которую должна была получить местная жительница и переправить в Стамбул. Кроме того, два чемодана со скрытым содержимым наркотиков он отправил рейсовым автобусом Киев-Стамбул.

Правоохранители изъяли обе партии наркотиков. Общий вес изъятых веществ составляет более 5 кг, стоимость - почти 5 млн грн.

Самого иностранца задержали при попытке пересечения государственной границы в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".

Сейчас подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей.

Продолжаются мероприятия по разоблачению других лиц, причастных к совершению преступления, добавили в ОГП. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
azerbaidzhanАзербайджан
stambulСтамбул
turtsiyaТурция
ukrainaУкраина
hruziia-krainaГрузия
odessaОдесса
kievКиев