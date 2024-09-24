У Кривому Розі затримали групу наркоділків, які входили до банди "Двадцятівські"
Київ • УНН
Чотирьох членів злочинного угруповання затримано за збут наркотиків та спробу підкупу поліції. Вилучено наркотики, зброю та 10 тис. доларів. Щомісячний прибуток групи сягав 1 млн грн.
У Кривому Розі Дніпропетровської області затримали чотирьох наркоділків, які входили до організованого злочинного угруповання У Кривому Розі затримали групу наркоділків, які входили до банди "Двадцятівські". Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру організатору та трьом учасникам злочинної групи, яким інкримінують вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, а також спробу підкупу посадовців правоохоронного органу задля прикриття їхньої діяльності (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України).
За даними слідства, підозрювані, діючи згідно з розподіленими ролями, закуповували у великих обсягах PVP та метамфетамін, які збували на території м. Кривий Ріг. Зберігали наркотики в орендованих квартирах, а замовлення приймали на телефонні номери. Щомісячно незаконна діяльність приносила наркоділкам майже 1 млн грн прибутку,
Крім того, задокументовано спробу учасників групи підкупити начальника відділення поліції та старшого слідчого за "відкат" у розмірі 10 відсотків з прибутку за "кришування" їхньої протиправної діяльності.
Поліцейські одразу ж звернулися із заявою про спробу надання їм неправомірної вигоди до правоохоронних органів та у подальшому діяли під їхнім контролем.
Трьох учасників групи затримано у порядку ст. 208 КПК України під час передачі грошових коштів поліцейським.
Під час обшуків за місцями проживання та в автомобілях підозрюваних правоохоронці вилучили майже 100 сліп-пакетів з наркотиками, мобільні телефони, набої, чорнові записи, грошові кошти у сумі 10 тис доларів США.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.
Доповнення
Нагадаємо, на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області впродовж 2022-2023 років діяла злочинна організація, до якої входило декілька організованих груп. Вони займалися незаконним виготовленням та зберіганням психотропних речовин, які збували на території всіх регіонів України. Раніше до суду скеровано обвинувальні акти стосовно більше 50 учасників "Двадцятівські".
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