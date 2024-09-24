В Кривом Роге задержали группу наркодельцов, которые входили в банду "Двадцатовские"
Киев • УНН
Четырех членов преступной группировки задержали за сбыт наркотиков и попытку подкупа полиции. Изъяты наркотики, оружие и 10 тыс. долларов. Ежемесячная прибыль группы достигала 1 млн грн.
В Кривом Роге Днепропетровской области задержали четырех наркодельцов, которые входили в организованную преступную группировку В Кривом Роге задержали группу наркодельцов, которые входили в банду "Двадцатовские". Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры задержаны и сообщено о подозрении организатору и трем участникам преступной группы, которым инкриминируют совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ, а также попытку подкупа должностных лиц правоохранительного органа для прикрытия их деятельности (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, подозреваемые, действуя согласно распределенным ролям, закупали в больших объемах PVP и метамфетамин, которые сбывали на территории г. Кривой Рог. Хранили наркотики в арендованных квартирах, а заказы принимали на телефонные номера. Ежемесячно незаконная деятельность приносила наркодельцам почти 1 млн грн прибыли,
Кроме того, задокументирована попытка участников группы подкупить начальника отделения полиции и старшего следователя за "откат" в размере 10 процентов с прибыли за "крышевание" их противоправной деятельности.
Полицейские сразу же обратились с заявлением о попытке предоставления им неправомерной выгоды в правоохранительные органы и в дальнейшем действовали под их контролем.
Трех участников группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины во время передачи денежных средств полицейским.
Во время обысков по местам жительства и в автомобилях подозреваемых правоохранители изъяли почти 100 слип-пакетов с наркотиками, мобильные телефоны, патроны, черновые записи, денежные средства в сумме 10 тыс долларов США.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование осуществляют следователи СУ ГУНП в Днепропетровской области при оперативном сопровождении Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.
Дополнение
Напомним, на территории г. Кривой Рог Днепропетровской области в течение 2022-2023 годов действовала преступная организация, в которую входило несколько организованных групп. Они занимались незаконным изготовлением и хранением психотропных веществ, которые сбывали на территории всех регионов Украины. Ранее в суд направлены обвинительные акты в отношении более 50 участников "Двадцатовские".
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