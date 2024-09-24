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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кривом Роге задержали группу наркодельцов, которые входили в банду "Двадцатовские"

В Кривом Роге задержали группу наркодельцов, которые входили в банду "Двадцатовские"

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 00:33  •  65 просмотра

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Четырех членов преступной группировки задержали за сбыт наркотиков и попытку подкупа полиции. Изъяты наркотики, оружие и 10 тыс. долларов. Ежемесячная прибыль группы достигала 1 млн грн.

В Кривом Роге Днепропетровской области задержали четырех наркодельцов, которые входили в организованную преступную группировку В Кривом Роге задержали группу наркодельцов, которые входили в банду "Двадцатовские". Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры задержаны и сообщено о подозрении организатору и трем участникам преступной группы, которым инкриминируют совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ, а также попытку подкупа должностных лиц правоохранительного органа для прикрытия их деятельности (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).  

По данным следствия, подозреваемые, действуя согласно распределенным ролям, закупали в больших объемах PVP и метамфетамин, которые сбывали на территории г. Кривой Рог. Хранили наркотики в арендованных квартирах, а заказы принимали на телефонные номера. Ежемесячно незаконная деятельность приносила наркодельцам почти 1 млн грн прибыли,

- говорится в сообщении.

Кроме того, задокументирована попытка участников группы подкупить начальника отделения полиции и старшего следователя за "откат" в размере 10 процентов с прибыли за "крышевание" их противоправной деятельности.  

Полицейские сразу же обратились с заявлением о попытке предоставления им неправомерной выгоды в правоохранительные органы и в дальнейшем действовали под их контролем. 

Трех участников группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины во время передачи денежных средств полицейским. 

Во время обысков по местам жительства и в автомобилях подозреваемых правоохранители изъяли почти 100 слип-пакетов с наркотиками, мобильные телефоны, патроны, черновые записи, денежные средства в сумме 10 тыс долларов США.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляют следователи СУ ГУНП в Днепропетровской области при оперативном сопровождении Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины. 

Дополнение

Напомним, на территории г. Кривой Рог Днепропетровской области в течение 2022-2023 годов действовала преступная организация, в которую входило несколько организованных групп. Они занимались незаконным изготовлением и хранением психотропных веществ, которые сбывали на территории всех регионов Украины. Ранее в суд направлены обвинительные акты в отношении более 50 участников "Двадцатовские".

Масштабную спецоперацию провели в Украине: 116 человек получили подозрения из-за продажи оружия и наркотиков21 сентября 2024, 09:36 • 16633 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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