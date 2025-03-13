В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые
Киев • УНН
Российский ракетный удар по Кривому Рогу повредил сервисный центр Пенсионного фонда, ранены четверо работников. Предоставление услуг в отделении временно приостановлено.
В результате российского ракетного удара в Кривом Роге пострадал сервисный центр Главного управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области. Есть пострадавшие среди работников.
Передает УНН со ссылкой на Минсоцполитики Украины.
В результате российского обстрела Кривого Рога, ранены четверо работников Главного управления Пенсионного фонда Украины. Ракетный удар оккупантов по украинскому городу привел к повреждению объекта социальной инфраструктуры, сервисного центра Главного управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.
Здание сервисного центра получило значительные разрушения: поврежден фасад, выбиты окна и двери, обвалились части внутренних конструкций, частично разрушены лестничные марши. Также в результате обстрела загорелась часть помещения и хозяйственной постройки.
В настоящее время предоставление услуг в этом отделении временно приостановлено. Прием и обслуживание граждан осуществляется в других сервисных центрах Кривого Рога и Криворожского региона.
Напомним
В результате утренней ракетной атаки в Кривом Роге ранены 14 человек, среди которых 9 женщин. В больницах находится 9 человек, четверо в тяжелом состоянии.
Кривой Рог подвергся ракетной атаке рф: есть попадание в инфраструктуру, погибла женщина12.03.25, 08:18 • 21486 просмотров