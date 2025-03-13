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У Кривому Розі обстрілом пошкоджено сервісний центр Пенсійного фонду: є поранені

Київ • УНН

 • 41604 перегляди

Російський ракетний удар по Кривому Рогу пошкодив сервісний центр Пенсійного фонду, поранено чотирьох працівників. Надання послуг у відділенні тимчасово призупинено.

У Кривому Розі обстрілом пошкоджено сервісний центр Пенсійного фонду: є поранені

У результаті російського ракетного удару у Кривому Розі постраждав сервісний центр Головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області. Є постраждалі серед працівників.

Передає УНН із посиланням на Мінсоцполітики України.

Внаслідок російського обстрілу Кривого Рогу, поранено чотирьох працівників Головного управління Пенсійного фонду України. Ракетний удар окупантів по українському місту призвів до пошкодження об’єкту соціальної інфраструктури, сервісного центру Головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області.

Будівля сервісного центру зазнала значних руйнувань: пошкоджено фасад, вибито вікна та двері, обвалилися частини внутрішніх конструкцій, частково зруйновані сходові марші. Також внаслідок обстрілу загорілась частина приміщення та господарської споруди.

- інформує пресслужба Мінсоцполітики України

Наразі надання послуг у цьому відділенні тимчасово зупинено. Прийом та обслуговування громадян здійснюється в інших сервісних центрах Кривого Рогу та Криворізького регіону.

Нагадаємо

Внаслідок ранкової ракетної атаки у Кривому Розі поранено 14 людей, серед яких 9 жінок. У лікарнях перебуває 9 осіб, четверо у важкому стані.

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