У Кривому Розі обстрілом пошкоджено сервісний центр Пенсійного фонду: є поранені
Київ • УНН
Російський ракетний удар по Кривому Рогу пошкодив сервісний центр Пенсійного фонду, поранено чотирьох працівників. Надання послуг у відділенні тимчасово призупинено.
У результаті російського ракетного удару у Кривому Розі постраждав сервісний центр Головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області. Є постраждалі серед працівників.
Передає УНН із посиланням на Мінсоцполітики України.
Внаслідок російського обстрілу Кривого Рогу, поранено чотирьох працівників Головного управління Пенсійного фонду України. Ракетний удар окупантів по українському місту призвів до пошкодження об’єкту соціальної інфраструктури, сервісного центру Головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області.
Будівля сервісного центру зазнала значних руйнувань: пошкоджено фасад, вибито вікна та двері, обвалилися частини внутрішніх конструкцій, частково зруйновані сходові марші. Також внаслідок обстрілу загорілась частина приміщення та господарської споруди.
Наразі надання послуг у цьому відділенні тимчасово зупинено. Прийом та обслуговування громадян здійснюється в інших сервісних центрах Кривого Рогу та Криворізького регіону.
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Внаслідок ранкової ракетної атаки у Кривому Розі поранено 14 людей, серед яких 9 жінок. У лікарнях перебуває 9 осіб, четверо у важкому стані.
Кривий Ріг зазнав ракетної атаки рф: є влучання в інфраструктуру, загинула жінка12.03.25, 08:18 • 21532 перегляди