В Кривом Роге из-за российской атаки поврежден торговый центр, произошел пожар
Киев • УНН
В Кривом Роге в результате российской атаки поврежден торговый центр, возник пожар. За сутки войска РФ почти 20 раз обстреляли три района Днепропетровщины.
В Кривом Роге в результате российской атаки поврежден торговый центр, на месте возник пожар. Всего за сутки войска РФ почти 20 раз обстреляли три района Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.
Детали
Почти 20 раз враг атаковал три района артиллерией и беспилотниками
По его словам, в Кривом Роге в результате удара поврежден торговый центр, также произошел пожар.
Кроме того, в Никопольском районе российские войска обстреляли Никополь, Марганецкую и Покровскую общины. Там поврежден универмаг.
Также в Павлограде пострадал 66-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно. Всего в результате российских атак на Днепропетровщине пострадал один человек.
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