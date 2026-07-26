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В Кривом Роге из-за российской атаки поврежден торговый центр, произошел пожар

Киев • УНН

 • 598 просмотра

В Кривом Роге в результате российской атаки поврежден торговый центр, возник пожар. За сутки войска РФ почти 20 раз обстреляли три района Днепропетровщины.

В Кривом Роге из-за российской атаки поврежден торговый центр, произошел пожар

В Кривом Роге в результате российской атаки поврежден торговый центр, на месте возник пожар. Всего за сутки войска РФ почти 20 раз обстреляли три района Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

Детали

Почти 20 раз враг атаковал три района артиллерией и беспилотниками

– сообщил Ганжа.

По его словам, в Кривом Роге в результате удара поврежден торговый центр, также произошел пожар.

Кроме того, в Никопольском районе российские войска обстреляли Никополь, Марганецкую и Покровскую общины. Там поврежден универмаг.

Также в Павлограде пострадал 66-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно. Всего в результате российских атак на Днепропетровщине пострадал один человек.

Не менее 5 ракет атаковали Киев, в нескольких районах вспыхнули пожары, атака продолжается26.07.26, 00:56 • 14332 просмотра

Степан Гафтко

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