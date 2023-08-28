В Крыму снова хлопок. минобороны рф говорит, что якобы сбиты ракеты

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В минобороны рф заявили, что якобы в море возле временно оккупированного полуострова в 11.30 уничтожили ракету.

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"Очередными средствами ПВО украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - говорится в сообщении.

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Сегодня в 10:26 в районе Евпатории прогремел взрыв. Почти в 50 км от места расположения вражеской ПВО, отмечают СМИ. В то же время так называемый "глава" оккупированного Крыма сергей аксенов заявил, что эти взрывы были работой ПВО. И даже успешной. По его словам, якобы были сбиты два БпЛА, поэтому он призвал население сохранять спокойствие и верить этой информации.

По словам пресс-секретаря Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, украинские военные изучают работу российской противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму и такое "сезонное цветение" будет время от времени усиливаться.

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