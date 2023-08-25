Російська ППО реагує, робимо висновки, де вони і скільки їх - Гуменюк про "бавовну" у Криму

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«Ми працюємо і продовжуємо потужний, розгорнутий бавовняно-оксамитовий вже сезон. Звісно, бавовна квітне, і її багато, насіння несе. Кримський вітер досить потужний, і він нам по дорозі. Ці атаки більше спрямовані зараз на розуміння тих, хто перебуває на тимчасово окупованій території, для самовизначення для тих, хто ще не виїхав, а мав би», - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що відповідно така "сезонна квітучість" буде час від часу посилюватися.

«Те, що вони здатні забезпечувати захист, вони намагаються переконати своїх. Ми тим часом, реагуючи на їх роботу, робимо висновок, де вони, скільки і як їм протидіяти. Так, дійсно, вони збирали сили там давно, розгортали системи довготривалий час. Це означає лише одне, що, скоріш за все, їх координати будуть нам неодмінно відомі, тому що таке приховати дуже складно, хоча вони намагаються. Система протиповітряної оборони у них ще досить потужна, але ми маємо певні лайфхаки для того, щоб її обходити», - розповіла Гуменюк.

Доповнення

Міноборони рф заявляло, що у ніч на 25 серпня 42 безпілотники атакували Крим, 33 із них виявили російські засоби ППО.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що коли почнеться військове звільнення тимчасово окупованого Криму, це всі побачать. Це буде більш потужна операція, ніж та, яка була напередодні.

У тимчасово окупованому Криму вранці 24 серпня стався бій за участю плавзасобів і авіації, підрозділи української розвідки здійснили висадку на півострові в межах спецоперації.

В українській розвідці повідомляли, що під час спецоперації бійців Головного управління розвідки МО у Криму було пошкоджено чотири катери та ліквідовано понад 30 росіян.