Российская ПВО реагирует, делаем выводы, где они и сколько их - Гуменюк о "хлопке" в Крыму

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«Мы работаем и продолжаем мощный, развернутый хлопково-бархатный уже сезон. Конечно, хлопок цветет, и его много, семена несет. Крымский ветер достаточно мощный, и он нам по пути. Эти атаки больше направлены сейчас на понимание тех, кто находится на временно оккупированной территории, для самоопределения для тех, кто еще не выехал, а должен был бы», - сказала Гуменюк.

Она отметила, что соответственно такое "сезонное цветение" будет время от времени усиливаться.

«То, что они способны обеспечивать защиту, они пытаются убедить своих. Мы тем временем, реагируя на их работу, делаем вывод, где они, сколько и как им противодействовать. Да, действительно, они собирали силы там давно, разворачивали системы длительное время. Это означает лишь одно, что, скорее всего, их координаты будут нам непременно известны, потому что такое скрыть очень сложно, хотя они пытаются. Система противовоздушной обороны у них еще достаточно мощная, но мы имеем определенные лайфхаки для того, чтобы ее обходить», - рассказала Гуменюк.

Дополнение

Минобороны рф заявляло, что в ночь на 25 августа 42 беспилотника атаковали Крым, 33 из них обнаружили российские средства ПВО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что когда начнется военное освобождение временно оккупированного Крыма, это все увидят. Это будет более мощная операция, чем та, которая была накануне.

Во временно оккупированном Крыму утром 24 августа произошел бой с участием плавсредств и авиации, подразделения украинской разведки осуществили высадку на полуострове в рамках спецоперации.

В украинской разведке сообщали, что во время спецоперации бойцов Главного управления разведки МО в Крыму было повреждено четыре катера и ликвидировано более 30 россиян.