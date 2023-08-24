Спецоперація ГУР в Криму: українські військові ліквідували понад 30 окупантів та пошкодили їх техніку - Юсов

Цитата

“В результаті спецоперації ГУР за ВМСУ біля населеного пункту Маяк в окупованому Криму, українські військові пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 росіян”, - повідомляє Суспільне.

Нагадаємо

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що в окупованому Криму уночі пройшла спільна спецоперація ГУР МО України за підтримки ВМС ЗСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Буданов про операцію ГУР в Криму: це знак, що півострів буде звільнений