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Спецоперація ГУР в Криму: українські військові ліквідували понад 30 окупантів та пошкодили їх техніку - Юсов

Спецоперація ГУР в Криму: українські військові ліквідували понад 30 окупантів та пошкодили їх техніку - Юсов

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Під час спецоперації бійців Головного управління розвідки МО у Криму цієї ночі було пошкоджено чотири катери та ліквідовано понад 30 росіян. Про це Суспільному повідомив речник ГУР Міноборони Андрій Юсов, інформує УНН.

Цитата

“В результаті спецоперації ГУР за ВМСУ біля населеного пункту Маяк в окупованому Криму, українські військові пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 росіян”, - повідомляє Суспільне.

Нагадаємо

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що в окупованому Криму уночі пройшла спільна спецоперація ГУР МО України за підтримки ВМС ЗСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Буданов про операцію ГУР в Криму: це знак, що півострів буде звільнений

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