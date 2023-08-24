Спецоперація ГУР в Криму: українські військові ліквідували понад 30 окупантів та пошкодили їх техніку - Юсов
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Під час спецоперації бійців Головного управління розвідки МО у Криму цієї ночі було пошкоджено чотири катери та ліквідовано понад 30 росіян. Про це Суспільному повідомив речник ГУР Міноборони Андрій Юсов, інформує УНН.
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“В результаті спецоперації ГУР за ВМСУ біля населеного пункту Маяк в окупованому Криму, українські військові пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 росіян”, - повідомляє Суспільне.
Нагадаємо
Раніше Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що в окупованому Криму уночі пройшла спільна спецоперація ГУР МО України за підтримки ВМС ЗСУ.
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