Спецоперация ГУР в Крыму: украинские военные ликвидировали более 30 оккупантов и повредили их технику - Юсов

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“В результате спецоперации ГУР по ВМСУ возле населенного пункта Маяк в оккупированном Крыму, украинские военные повредили четыре быстроходных катера и уничтожили по меньшей мере 30 россиян”, - сообщает Общественное.

Напомним

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что в оккупированном Крыму ночью прошла совместная спецоперация ГУР МО Украины при поддержке ВМС ВСУ.

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