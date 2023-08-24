Спецоперация ГУР в Крыму: украинские военные ликвидировали более 30 оккупантов и повредили их технику - Юсов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Во время спецоперации бойцов Главного управления разведки МО в Крыму этой ночью было повреждено четыре катера и ликвидировано более 30 россиян. Об этом Общественному сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, информирует УНН.
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“В результате спецоперации ГУР по ВМСУ возле населенного пункта Маяк в оккупированном Крыму, украинские военные повредили четыре быстроходных катера и уничтожили по меньшей мере 30 россиян”, - сообщает Общественное.
Напомним
Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что в оккупированном Крыму ночью прошла совместная спецоперация ГУР МО Украины при поддержке ВМС ВСУ.
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