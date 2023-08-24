Буданов про операцію ГУР в Криму: це знак, що півострів буде звільнений

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“Важливість операції в тому, щоб люди повірили, перш за все люди в Криму, що перемога не за горами. І звільнення їх теж не за горами, і повернення їх до нормального життя триває і про них ніхто не забув. І коли проводяться певні удари по території Криму, цим все не закінчиться. Буде наземна операція, буде повернення наших територій”, — зазначив Буданов.

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Він також додав, що війна триватиме до встановлення контролю за всією територією України зразка 1991 року.

“Іншого шляху, окрім як повернення наших територій, не існує. Я хочу пригадати, можливо, не приємну річ. Але з 2014 року казали, іншого шляху, окрім як дипломатичного повернення наших територій не існує. Ми зараз усі бачимо, до чого призводять подібні тези. Будь яка дипломатія без того, що ти маєш реальну силу вона безсила”, — сказав Буданов.

Яким саме буде варіант повернення територій він сказати не може, але “без використання сил зробити тут щось нереально”.

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