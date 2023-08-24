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Буданов об операции ГУР в Крыму: это знак, что полуостров будет освобожден

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Операция военных ГУР на территории Крыма сегодня ночью - это знак крымчанам о том, что о них не забыли, и полуостров обязательно будет деоккупирован. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава ГУР МОУ Кирилл Буданов, пишет УНН.

Цитата

“Важность операции в том, чтобы люди поверили, прежде всего люди в Крыму, что победа не за горами. И освобождение их тоже не за горами, и возвращение их к нормальной жизни продолжается и о них никто не забыл. И когда проводятся определённые удары по территории Крыма, этим всё не закончится. Будет наземная операция, будет возвращение наших территорий”, — отметил Буданов.

Добавим

Он также добавил, что война продлится до установления контроля за всей территорией Украины образца 1991 года.

“Другого пути, кроме как возвращение наших территорий, не существует. Я хочу вспомнить, возможно, не приятную вещь. Но с 2014 года говорили, другого пути, кроме как дипломатического возвращения наших территорий не существует. Мы сейчас все видим, к чему приводят подобные тезисы. Любая дипломатия без того, что ты имеешь реальную силу она бессильна”, — сказал Буданов.

Каким именно будет вариант возвращения территорий он сказать не может, но “без использования сил сделать здесь что-то нереально”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “В украинском Крыму снова взвился государственный флаг”: ГУР подтвердило ночную спецоперацию на полуострове и показало видео

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