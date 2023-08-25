Данілов відповів на запитання, коли почнеться військове звільнення Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Коли почнеться військове звільнення тимчасово окупованого Криму, це всі побачать. Це буде більш потужна операція, ніж та яка була вчора. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у програмі Свобода Live (проєкт Радіо Свобода), передає УНН.
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“Це перша операція, яка стала публічною. До цього наші ЗСУ, наші сили безпеки займалися іншими операціями. Не про всі операції ми можемо доповідати нашому суспільству. Єдине, що можу сказати, що вони не будуть закінчуватися до того часу, поки вся територія нашої країни, включно з АРК, не буде звільнена від терористів”, — сказав Данілов.
Він зазначив, що за потреби це буде відбуватися військовим шляхом, якщо росіяни не зрозуміють, що їм треба забиратися з української території якомога швидше.
На запитання, чи означає це, що військове звільнення Криму вже почалося, Данілов відповів:
“Коли почнеться військове звільнення Криму, ми всі побачимо. Це буде більш потужна операція, ніж зараз відбувається. Я можу сказати, що вчора була дуже потужна операція саме на території Криму з застосуванням нашого найсучаснішого озброєння проти російської федерації”.
Данілов зазначив, що в рф немає засобів для того, щоб вони заважали Україні виконувати завдання, яке ставить Президент по звільненню України.
Доповнення
У тимчасово окупованому Криму вранці, 24 серпня стався бій за участю плавзасобів і авіації, підрозділи української розвідки здійснили висадку на півострові в рамках спецоперації.
В українській розвідці повідомляли, що під час спецоперації бійців Головного управління розвідки МО у Криму було пошкоджено чотири катери та ліквідовано понад 30 росіян.