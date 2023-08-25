Данилов ответил на вопрос, когда начнется военное освобождение Крыма

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“Это первая операция, которая стала публичной. До этого наши ВСУ, наши силы безопасности занимались другими операциями. Не обо всех операциях мы можем докладывать нашему обществу. Единственное, что могу сказать, что они не будут заканчиваться до того времени, пока вся территория нашей страны, включая АРК, не будет освобождена от террористов”, — сказал Данилов.

Он отметил, что при необходимости это будет происходить военным путем, если россияне не поймут, что им надо убираться с украинской территории как можно скорее.

На вопрос, означает ли это, что военное освобождение Крыма уже началось, Данилов ответил:

“Когда начнётся военное освобождение Крыма, мы все увидим. Это будет более мощная операция, чем сейчас происходит. Я могу сказать, что вчера была очень мощная операция именно на территории Крыма с применением нашего самого современного вооружения против российской федерации”.

Данилов отметил, что у рф нет средств для того, чтобы они мешали Украине выполнять задачу, которую ставит Президент по освобождению Украины.

Дополнение

В временно оккупированном Крыму утром, 24 августа произошёл бой с участием плавсредств и авиации, подразделения украинской разведки осуществили высадку на полуострове в рамках спецоперации.

В украинской разведке сообщали, что во время спецоперации бойцов Главного управления разведки МО в Крыму было повреждено четыре катера и ликвидировано более 30 россиян.