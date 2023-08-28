В Криму знову бавовна. міноборони рф каже, що начебто збито ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. міноборони рф відзвітувало, що в Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму начебто збило ракету, передає УНН з посиланням на відомство.
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У міноборони рф заявили, що начебто в морі біля тимчасово окупованого півострова об 11.30 знищили ракету.
Цитата
"Черговими засобами ППО українську крилату ракету знищено в повітрі над акваторією Чорного моря біля узбережжя Республіки Крим", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Сьогодні о 10:26 в районі Євпаторії пролунав вибух. Майже за 50 км від місця розташування ворожої ППО, зазначають ЗМІ. Водночас так званий "голова" окупованого Криму сергій аксьонов заявив, що ці вибухи були роботою ППО. І навіть успішною. За його словами, начебто було збито два БпЛА, тому він закликав населення зберігати спокій і вірити цій інформації.
За словами речниці Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, українські військові вивчають роботу російської протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму і така "сезонна квітучість" буде час від часу посилюватися.
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