Вибухи в Криму: місцева "влада" повідомляє про начебто збиті БпЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Так званий "голова" окупованого Криму сергій аксьонов повідомив, що вибухи, які сьогодні пролунали на півночі та заході півострова - це робота ПВО, яка начебто збила два "дрони", передає УНН.
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"На півночі та заході Криму силами ППО збито два ворожі розвідувальні БПЛА", - йдеться у повідомленні.
аксьонов також закликав зберігати спокій та довіряти офіційним повідомленням так званої влади.
Доповнення
Пролунав вибух в районі Євпаторії, в тимчасово окупованого Криму, о 10:26 на півдні Роздольненського району - майже за 50 км від місця ворожої ППО, зазначають ЗМІ.
За словами речниці Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, українські військові вивчають роботу російської протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму і така "сезонна квітучість" буде час від часу посилюватися.
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