Взрывы в Крыму: местные "власти" сообщают о якобы сбитых БпЛА

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Так называемый "глава" оккупированного Крыма сергей аксенов сообщил, что взрывы, которые сегодня прозвучали на севере и западе полуострова - это работа ПВО, которая якобы сбила два "дрона", передает УНН.

Цитата

"На севере и западе Крыма силами ПВО сбиты два вражеских разведывательных БпЛА", - говорится в сообщении.

аксенов также призвал сохранять спокойствие и доверять официальным сообщениям так называемых властей.

Дополнение

Раздался взрыв в районе Евпатории, во временно оккупированном Крыму, в 10:26 на юге Раздольненского района - почти в 50 км от места вражеской ПВО, отмечают СМИ.

По словам пресс-секретаря Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, украинские военные изучают работу российской противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму и такое "сезонное цветение" будет время от времени усиливаться.

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