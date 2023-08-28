В Криму знову гучно: працювала ворожа ППО - росЗМІ

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«У районі Євпаторії щойно спрацювала ППО», - йдеться у повідомленні.

За даними видання, вибух пролунав о 10.26 на півдні Роздольненського району - майже за 50 км від місця ворожої ППО.

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В тимчасово окупованому Севастополі у суботу також було "гаряче" - в районі Козачої бухти спалахнула пожежа. Нібито "зайнялися порожні складські приміщення".

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