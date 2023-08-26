В окупованому Севастополі спалахнула пожежа біля Козачої бухти: ймовірно, горять склади
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. В окупованому Севастополі "гаряче" - в районі Козачої бухти спалахнула пожежа. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, ймовірно горять склади, передає УНН.
Деталі
Спершу у Telegram-каналах з'явились фото чорного диму, де зазначалось про пожежу в районі Козачої бухти.
Згодом з'явилась інформація, що "зайнялися порожні складські приміщення".
На даний момент до місця пожежі прибули пожежники.