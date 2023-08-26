В оккупированном Севастополе вспыхнул пожар возле Казачьей бухты: вероятно, горят склады
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В оккупированном Севастополе "горячо" - в районе Казачьей бухты вспыхнул пожар. Как сообщают местные Telegram-каналы, вероятно горят склады, передает УНН.
Детали
Сначала в Telegram-каналах появились фото черного дыма, где отмечалось о пожаре в районе Казачьей бухты.
Впоследствии появилась информация, что "загорелись пустые складские помещения".
На данный момент к месту пожара прибыли пожарные.