В Крыму снова шумно: работала вражеская ПВО - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В районе Евпатории, во временно оккупированном Крыму, сообщают о взрыве. Якобы сработала вражеская ПВО на юге Раздольненского района. Об этом сообщил в понедельник телеграмм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
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«В районе Евпатории только что сработала ПВО», - говорится в сообщении.
По данным издания, взрыв прогремел в 10.26 на юге Раздольненского района - почти в 50 км от места вражеской ПВО.
Напомним
Во временно оккупированном Севастополе в субботу также было "горячо" - в районе Казачьей бухты вспыхнул пожар. Якобы "загорелись пустые складские помещения".
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