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19:26 • 6532 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 51887 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 100573 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 101551 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 88418 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 84255 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 107967 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130516 просмотра

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В Крыму снова шумно: работала вражеская ПВО - росСМИ

В Крыму снова шумно: работала вражеская ПВО - росСМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. В районе Евпатории, во временно оккупированном Крыму, сообщают о взрыве. Якобы сработала вражеская ПВО на юге Раздольненского района. Об этом сообщил в понедельник телеграмм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Цитата

«В районе Евпатории только что сработала ПВО», - говорится в сообщении.

По данным издания, взрыв прогремел в 10.26 на юге Раздольненского района - почти в 50 км от места вражеской ПВО.

Напомним

Во временно оккупированном Севастополе в субботу также было "горячо" - в районе Казачьей бухты вспыхнул пожар. Якобы "загорелись пустые складские помещения".

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