В Крыму снова шумно: работала вражеская ПВО - росСМИ

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«В районе Евпатории только что сработала ПВО», - говорится в сообщении.

По данным издания, взрыв прогремел в 10.26 на юге Раздольненского района - почти в 50 км от места вражеской ПВО.

Напомним

Во временно оккупированном Севастополе в субботу также было "горячо" - в районе Казачьей бухты вспыхнул пожар. Якобы "загорелись пустые складские помещения".

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