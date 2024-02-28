В Крыму второй раз за день слышны взрывы

Туск: ведутся переговоры о временном закрытии границы с Украиной для торговли товарами

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ведутся переговоры о временном закрытии границы с Украиной для торговли товарами, чтобы решить проблему блокады, которой ждут более 2000 грузовиков, но отметил, что это будет болезненным решением для обеих сторон.