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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Крыму второй раз за день слышны взрывы

В Крыму второй раз за день слышны взрывы

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 14:56  •  12054 просмотра

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В среду в Сакском районе Крыма сообщалось о взрывах и стрельбе после того, как ранее днем по всему Севастополю раздались громкие взрывы.

В Сакском районе оккупированного Крыма жители сообщили о звуках взрывов и стрельбы, пишет УНН со ссылкой на "Крымский ветер".

Детали

О взрывах и стрельбе поступили сообщения в среду около 16:30.

Об учениях российских военных не сообщалось.

Ранее УНН сообщал, что в разных районах Севастополя во временно оккупированном Крыму слышали громкий взрыв.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
krymКрым
sevastopolСевастополь
У Криму вдруге за день чути вибухи
Explosions heard in Crimea for the second time in a day
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В среду в Сакском районе Крыма сообщалось о взрывах и стрельбе после того, как ранее днем по всему Севастополю раздались громкие взрывы.

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