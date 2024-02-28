У Севастополі повідомили про гучний вибух: чули у різних районах
Київ • УНН
У різних районах Севастополя в тимчасово окупованому Криму чули гучний вибух, повідомляють місцеві телеграм-канали.
У Севастополі в тимчасово окупованому Криму повідомляють, що в різних частинах міста чули гучний вибух, повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер", пише УНН.
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"Підписники повідомляють про гучний бабах у Севастополі. Вибух добре чули на Північній стороні та на Корабельній стороні Севастополя", - ідеться у повідомленні.
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