В Севастополе сообщили о громком взрыве: слышали в разных районах
Киев • УНН
В разных районах Севастополя во временно оккупированном Крыму слышали громкий взрыв, сообщают местные телеграм-каналы.
В Севастополе во временно оккупированном Крыму сообщают, что в разных частях города слышали громкий взрыв, сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
"Подписчики сообщают о громком бабахе в Севастополе. Взрыв хорошо слышали на Северной стороне и на Корабельной стороне Севастополя", - говорится в сообщении.
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В Севастополе сообщили о громком взрыве: слышали в разных районах
В разных районах Севастополя во временно оккупированном Крыму слышали громкий взрыв, сообщают местные телеграм-каналы.
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