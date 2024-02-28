У Криму вдруге за день чути вибухи
Київ • УНН
У середу в Сакському районі Криму повідомлялося про вибухи і стрілянину після того, як раніше вдень по всьому Севастополю пролунали гучні вибухи.
У Сакському районі окупованого Криму жителі повідомили про звуки вибухів та стрілянини, пише УНН із посиланням на "Кримський вітер".
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Про вибухи і стрілянину надійшли повідомлення у середу близько 16:30.
Про навчання російських військових не повідомлялось.
Раніше УНН повідомляв, що у різних районах Севастополя в тимчасово окупованому Криму чули гучний вибух.