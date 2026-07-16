В Крыму на фоне перебоев со светом усилили проверки работников коммунальных учреждений - ЦНС
Киев • УНН
Оккупационная администрация проводит дополнительные проверки работников коммунальных предприятий, уделяя особое внимание украиноязычным и крымскотатарским работникам.
В ряде населенных пунктов временно оккупированного Крыма продолжаются перебои с электроснабжением, вместо улучшения ситуации оккупационная администрация проводит дополнительные проверки работников коммунальных предприятий. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
По информации ЦНС, в ряде населенных пунктов временно оккупированного Крыма продолжаются перебои с электроснабжением. Несмотря на проблемы с критической инфраструктурой, оккупационная администрация сосредотачивается не на их устранении, а на усилении контроля над работниками коммунальных предприятий
По имеющимся данным, под предлогом служебных проверок оккупационное руководство проводит дополнительные "беседы" с персоналом, в ходе которых особое внимание уделяется проверке лояльности к оккупационной власти.
Проводят дополнительные проверки работников коммунальных предприятий. Особое внимание уделяют украиноязычным работникам и работникам крымскотатарского происхождения. Во время "бесед" проверяют отношение к оккупационной администрации. Отдельным работникам высказывают угрозы в случае проявления нелояльности
Напомним
В ночь на 12 июля в Крыму и на других оккупированных территориях произошел масштабный блэкаут. Перед обесточиванием в Севастополе прогремел взрыв, вероятно, по Балаклавской ТЭС.