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В Крыму на фоне перебоев со светом усилили проверки работников коммунальных учреждений - ЦНС

Киев • УНН

 • 1304 просмотра

Оккупационная администрация проводит дополнительные проверки работников коммунальных предприятий, уделяя особое внимание украиноязычным и крымскотатарским работникам.

В Крыму на фоне перебоев со светом усилили проверки работников коммунальных учреждений - ЦНС

В ряде населенных пунктов временно оккупированного Крыма продолжаются перебои с электроснабжением, вместо улучшения ситуации оккупационная администрация проводит дополнительные проверки работников коммунальных предприятий. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По информации ЦНС, в ряде населенных пунктов временно оккупированного Крыма продолжаются перебои с электроснабжением. Несмотря на проблемы с критической инфраструктурой, оккупационная администрация сосредотачивается не на их устранении, а на усилении контроля над работниками коммунальных предприятий

- говорится в сообщении.

По имеющимся данным,  под предлогом служебных проверок оккупационное руководство проводит дополнительные "беседы" с персоналом, в ходе которых особое внимание уделяется проверке лояльности к оккупационной власти.

Проводят дополнительные проверки работников коммунальных предприятий. Особое внимание уделяют украиноязычным работникам и работникам крымскотатарского происхождения. Во время "бесед" проверяют отношение к оккупационной администрации. Отдельным работникам высказывают угрозы в случае проявления нелояльности

- говорится в сообщении ЦНС.

Напомним

В ночь на 12 июля в Крыму и на других оккупированных территориях произошел масштабный блэкаут. Перед обесточиванием в Севастополе прогремел взрыв, вероятно, по Балаклавской ТЭС.

Алла Киосак

ОбществоВойна в Украине
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Энергетика
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Блэкаут
Электроэнергия
Крым
Севастополь