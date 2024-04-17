В Крыму после ночных взрывов частично перекрыто движение на трассе в районе Джанкоя

Движение автомобилей временно перекрыто на участке трассы "Граница с Херсонской областью - Джанкой - Феодосия" от города Джанкоя до села Победного. Об этом сообщил в телеграмм-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, пишет УНН.

Временно ограничено движение автомобилей на участке автомобильной дороги Граница с Херсонской областью - Джанкой - Феодосия от города Джанкоя до с. Победное Джанкойского района. Объезд данного участка возможен через автомобильную дорогу от а/д Граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта до Азовского через населенные пункты Сирноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что схема движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщений временно изменена. Оккупационные власти пообещали в ближайшее время опубликовать временную схему объезда, а также дополнительно сообщить о снятии ограничений.

Дополнение

Между тем причины ограничений не называются. Местные Телеграм каналы сообщают, что ночью в Джанкое были слышны взрывы в районе военного аэродрома, возник пожар. Официально оккупационные власти аннексированного региона это никак не комментировали.

Справочно

По данным "Радио Свобода", "Джанкой" - действующий государственный аэродром в Крыму, где дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационные эскадрильи.

Напомним

Из-за постоянных украинских воздушных атак российские подразделения ПВО все чаще в панике сбивают собственные самолеты. Партизаны выяснили, что командование приказало сбивать любую угрозу, несмотря на проблемы с системой обнаружения и распознавания целей "свой-чужой".