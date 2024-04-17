В Крыму после ночных взрывов частично перекрыто движение на трассе в районе Джанкоя

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  108603 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  108183 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  110294 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  107938 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  124213 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  136608 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136635 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123535 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103211 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203681 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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В Крыму после ночных взрывов частично перекрыто движение на трассе в районе Джанкоя

Движение на трассе вблизи Джанкоя в Крыму частично перекрыто от города до села Победное из-за сообщения о взрывах и пожаре на военном аэродроме.

Война •   •  13493 просмотра
В Крыму после ночных взрывов частично перекрыто движение на трассе в районе Джанкоя

Атака рф на Чернигов: в ОВА сообщили, что враг нанес три ракетных удара почти по центру города, есть жертвы и много пострадавших

Российские войска нанесли смертоносные ракетные удары по центру Чернигова, Украина, в результате чего погибли и были ранены мирные жители, а спасательные и медицинские бригады отреагировали на инцидент.

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Атака рф на Чернигов: в ОВА сообщили, что враг нанес три ракетных удара почти по центру города, есть жертвы и много пострадавших

Закон о мобилизации официально опубликован: когда он вступит в силу

Закон Украины о мобилизации, вступит в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования.

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Закон о мобилизации официально опубликован: когда он вступит в силу

Майк Джонсон обещает остаться на посту спикера Палаты представителей, несмотря на давление и требование отставки

Спикер Майк Джонсон обещает остаться в должности, несмотря на то, что его лидерство подвергается критике из-за попыток принять долгосрочное финансирование для Украины, Израиля и других иностранных союзников.

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Майк Джонсон обещает остаться на посту спикера Палаты представителей, несмотря на давление и требование отставки

В Одессе сообщили о слышимом взрыве

В Одессе, Украина, прогремел взрыв.

Война •   •  14459 просмотра
В Одессе сообщили о слышимом взрыве

Враг ударил ракетами по Чернигову: есть жертвы и раненые - Чаус

Враг обстрелял ракетами Чернигов, что привело к жертвам и ранениям.

Общество •   •  14019 просмотра
Враг ударил ракетами по Чернигову: есть жертвы и раненые - Чаус

Госдеп США: мы не в вооруженном конфликте с рф, а это то, что требовалось бы, чтобы американские самолеты находились в небе над Украиной для противостояния атакам

Соединенные Штаты понимают стремление Украины получить поддержку в сфере противовоздушной обороны, но не собираются вступать в прямой вооруженный конфликт с россией, оставаясь при этом полностью преданными обороне Украины путем предоставления систем противовоздушной обороны и другой военной помощи.

Война •   •  15632 просмотра
Госдеп США: мы не в вооруженном конфликте с рф, а это то, что требовалось бы, чтобы американские самолеты находились в небе над Украиной для противостояния атакам

россия запустила по своим регионам "агитпоезда" для агитации, чтобы остановить падение количества желающих идти на службу в армию - ГУР

россия запустила "агитационные поезда", разрисованные милитаристскими принтами, прославляющими военную службу и оружие, чтобы агитировать население в регионах вступать в армию на фоне уменьшения количества желающих служить из-за продолжающейся войны против Украины.

Война •   •  12530 просмотра
россия запустила по своим регионам "агитпоезда" для агитации, чтобы остановить падение количества желающих идти на службу в армию - ГУР

Курс валют на 17 апреля: доллар остался на том же уровне

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,5737 грн/доллар, а евро - 42,12 грн/евро.

Экономика •   •  12124 просмотра
Курс валют на 17 апреля: доллар остался на том же уровне

Дания выделила новый пакет военной помощи Украине на 295 млн евро, который направят на поддержку морского потенциала

Дания выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму 295 миллионов евро, направленный на развитие морского потенциала Украины, закупку беспилотных летательных аппаратов и производство частей ракет в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией.

Война •   •  14333 просмотра
Дания выделила новый пакет военной помощи Украине на 295 млн евро, который направят на поддержку морского потенциала