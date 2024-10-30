В кремле прокомментировали информацию о переговорах о прекращении ударов по энергообъектам

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков отрицает, что москва и Киев ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

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"Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реалиям. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, эти вбросы осуществляют, вот такие публикации выпускают", - заявил песков.

Издание Financial Times 29 октября написало, что москва и Киев якобы ведут "предварительные обсуждения" о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре при посредничестве Катара. Газета подчеркивала, что речь идет об "очень ранних обсуждениях о потенциальном возобновлении (переговоров - ред.)".

По информации The Washington Post, россия и Украина еще в августе планировали отправить в Катар делегации для начала переговоров по отказу от ударов по энергетическим объектам, однако они были сорваны якобы из-за наступления ВСУ в курской области.