У кремлі прокоментували інформацію про переговори щодо припинення ударів по енергооб’єктах
Київ • УНН
пєсков заперечив інформацію про переговори між москвою та Києвом щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах. Financial Times та Washington Post раніше повідомляли про спроби діалогу за посередництва Катару.
Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков заперечив, що москва і Київ ведуть переговори про взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
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"Зараз дуже багато вкидань, які не мають жодного стосунку до реалій. Навіть найсолідніші видання не гребують тим, ці вкидання здійснюють, ось такі публікації випускають", - заявив пєсков.
Видання Financial Times 29 жовтня написало, що москва і Київ нібито ведуть "попередні обговорення" про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі за посередництва Катару. Газета підкреслювала, що йдеться про "дуже ранні обговорення про потенційне відновлення (переговорів - ред.)".
За інформацією The Washington Post, росія та Україна ще в серпні планували відправити до Катару делегації для початку переговорів щодо відмови від ударів по енергетичних об'єктах, однак їх було зірвано нібито через наступ ЗСУ в курській області.