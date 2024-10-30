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У кремлі прокоментували інформацію про переговори щодо припинення ударів по енергооб’єктах

Київ • УНН

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пєсков заперечив інформацію про переговори між москвою та Києвом щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах. Financial Times та Washington Post раніше повідомляли про спроби діалогу за посередництва Катару.

У кремлі прокоментували інформацію про переговори щодо припинення ударів по енергооб’єктах

Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков заперечив, що москва і Київ ведуть переговори про взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

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"Зараз дуже багато вкидань, які не мають жодного стосунку до реалій. Навіть найсолідніші видання не гребують тим, ці вкидання здійснюють, ось такі публікації випускають", - заявив пєсков.

Видання Financial Times 29 жовтня написало, що москва і Київ нібито ведуть "попередні обговорення" про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі за посередництва Катару. Газета підкреслювала, що йдеться про "дуже ранні обговорення про потенційне відновлення (переговорів - ред.)".

За інформацією The Washington Post, росія та Україна ще в серпні планували відправити до Катару делегації для початку переговорів щодо відмови від ударів по енергетичних об'єктах, однак їх було зірвано нібито через наступ ЗСУ в курській області.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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