В кремле не подтверждают и не опровергают телефонный разговор Трампа с путиным
Киев • УНН
Пресс-секретарь кремля Песков не подтверждает и не опровергает факт телефонного разговора между Путиным и Трампом. Коммуникации между Россией и США происходят по разным каналам.
Представитель главы Кремля Дмитрий Песков сказал, что коммуникации между Россией и США «возникают по разным каналам».
Передает УНН со ссылкой на ANSA и росСМИ.
Представитель кремля Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам.
Напомним,
Президент США Дональд Трамп поручил советнику по нацбезопасности Майку Волтцу организовать встречи по Украине. Трамп заявил, что имеет план завершения войны после недавнего разговора с Путиным.
Дональд Трамп заявил о вероятной встрече с Владимиром Зеленским на следующей неделе в Вашингтоне. Президент США подчеркнул, что не планирует посещать Киев и продолжает искать путьи завершения войны.
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