У кремлі не підтверджують і не спростовують телефонну розмову Трампа з путіним

Речник очільника кремля дмитро пєсков сказав, що комунікації між росією та США "виникають різними каналами".

Передає УНН із посиланням на ANSA та росЗМІ.

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати телефонну розмову між президентом росії володимиром путіним і президентом США Дональдом Трампом.

У міру того як адміністрація у Вашингтоні розгортає свою роботу, виникає багато різних комунікацій. І ці комунікації ведуться різними каналами.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп доручив раднику з нацбезпеки Майку Волтцу організувати зустрічі щодо України. Трамп заявив, що має план завершення війни після нещодавньої розмови з путіним.

Дональд Трамп заявив про ймовірну зустріч з Володимиром Зеленським наступного тижня у Вашингтоні. Президент США наголосив, що не планує відвідувати Київ та продовжує шукати шляхи завершення війни.

США під керівництвом Трампа згортає боротьбу з російськими олігархами