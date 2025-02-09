Трамп доручив своєму раднику організувати зустрічі щодо України

Президент США Дональд Трамп доручив раднику з національної безпеки Майку Волтцу влаштувати зустрічі щодо України.

Про це він заявив в інтервʼю The New York Post.

Завдання словами Трампа у нього вже є конкретний план, як закінчити війну.

Я сподіваюся, що це буде швидко. Щодня гинуть люди. Ця війна в Україні дуже погана. Я хочу покласти цьому край