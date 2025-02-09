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Трамп доручив своєму раднику організувати зустрічі щодо України

Трамп доручив своєму раднику організувати зустрічі щодо України

Київ • УНН

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Президент США Дональд Трамп доручив раднику з нацбезпеки Майку Волтцу організувати зустрічі щодо України. Трамп заявив, що має план завершення війни після нещодавньої розмови з путіним.

Президент США  Дональд Трамп доручив раднику з національної безпеки Майку Волтцу влаштувати зустрічі щодо України.

Про це він заявив в інтервʼю The New York Post

Завдання словами Трампа у нього вже є конкретний план, як закінчити війну.

Я сподіваюся, що це буде швидко. Щодня гинуть люди. Ця війна в Україні дуже погана. Я хочу покласти цьому край

- сказав він.

Звертаючись до радника з національної безпеки Майка Волтца, який приєднався до нього в його робочому кабінеті на борту літака, Трамп сказав:

Давайте влаштуємо ці зустрічі. Вони хочуть зустрітися. Щодня гинуть люди. Вбивають молодих красивих солдатів. Молоді люди, як мої сини. З обох сторін. По всьому полю бою

Нагадаємо 

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним. Американський лідер хотів спробувати домовитися з главою кремля про припинення війни рф з Україною. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Політика

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