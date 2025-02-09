Трамп доручив своєму раднику організувати зустрічі щодо України
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп доручив раднику з нацбезпеки Майку Волтцу організувати зустрічі щодо України. Трамп заявив, що має план завершення війни після нещодавньої розмови з путіним.
Президент США Дональд Трамп доручив раднику з національної безпеки Майку Волтцу влаштувати зустрічі щодо України.
Про це він заявив в інтервʼю The New York Post.
Завдання словами Трампа у нього вже є конкретний план, як закінчити війну.
Я сподіваюся, що це буде швидко. Щодня гинуть люди. Ця війна в Україні дуже погана. Я хочу покласти цьому край
Звертаючись до радника з національної безпеки Майка Волтца, який приєднався до нього в його робочому кабінеті на борту літака, Трамп сказав:
Давайте влаштуємо ці зустрічі. Вони хочуть зустрітися. Щодня гинуть люди. Вбивають молодих красивих солдатів. Молоді люди, як мої сини. З обох сторін. По всьому полю бою
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним. Американський лідер хотів спробувати домовитися з главою кремля про припинення війни рф з Україною.