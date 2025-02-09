Трамп поручил своему советнику организовать встречи по Украине

Президент США Дональд Трамп поручил советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу устроить встречи по Украине.

Об этом он заявил в интервью The New York Post.

Задача словам Трампа у него уже есть конкретный план, как закончить войну.

Я надеюсь, что это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война в Украине очень плохая. Я хочу положить этому конец

Обращаясь к советнику по национальной безопасности Майку Волтцу, который присоединился к нему в его рабочем кабинете на борту самолета, Трамп сказал:

Давайте устроим эти встречи. Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди. Убивают молодых красивых солдат. Молодые люди, как мои сыновья. С обеих сторон. По всему полю боя