Трамп поручил своему советнику организовать встречи по Украине
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп поручил советнику по нацбезопасности Майку Волтцу организовать встречи по Украине. Трамп заявил, что имеет план завершения войны после недавнего разговора с Путиным.
Президент США Дональд Трамп поручил советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу устроить встречи по Украине.
Об этом он заявил в интервью The New York Post.
Задача словам Трампа у него уже есть конкретный план, как закончить войну.
Я надеюсь, что это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война в Украине очень плохая. Я хочу положить этому конец
Обращаясь к советнику по национальной безопасности Майку Волтцу, который присоединился к нему в его рабочем кабинете на борту самолета, Трамп сказал:
Давайте устроим эти встречи. Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди. Убивают молодых красивых солдат. Молодые люди, как мои сыновья. С обеих сторон. По всему полю боя
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер хотел попытаться договориться с главой кремля о прекращении войны рф с Украиной.