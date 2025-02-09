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Трамп поручил своему советнику организовать встречи по Украине

Трамп поручил своему советнику организовать встречи по Украине

Киев  •  УНН

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Президент США Дональд Трамп поручил советнику по нацбезопасности Майку Волтцу организовать встречи по Украине. Трамп заявил, что имеет план завершения войны после недавнего разговора с Путиным.

Президент США  Дональд Трамп поручил советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу устроить встречи по Украине.

Об этом он заявил в интервью The New York Post

Задача словам Трампа у него уже есть конкретный план, как закончить войну.

Я надеюсь, что это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война в Украине очень плохая. Я хочу положить этому конец

- сказал он.

Обращаясь к советнику по национальной безопасности Майку Волтцу, который присоединился к нему в его рабочем кабинете на борту самолета, Трамп сказал:

Давайте устроим эти встречи. Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди. Убивают молодых красивых солдат. Молодые люди, как мои сыновья. С обеих сторон. По всему полю боя

Напомним 

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер хотел попытаться договориться с главой кремля о прекращении войны рф с Украиной. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика

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