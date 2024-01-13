В Координационном штабе обсудили освобождение азовцев из плена рф
Киев • УНН
Украинский координационный центр по вопросам пленных провел заседание, на котором обсудили освобождение бойцов "Азова" из российского плена, а также последствия обстрела Еленовки.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными состоялась встреча с объединением семей защитников, пострадавших из-за теракта россии в Еленовской колонии. Во время встречи обсуждались вопросы, связанные с освобождением азовцев из вражеского плена. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными состоялась встреча с объединением семей защитников, пострадавших в результате военного преступления россии в Еленовской колонии,
Детали
В МВД отметили, что почти полтора года назад россия совершила массовое убийство пленных азовцев в Еленовке. 53 защитника Мариуполя погибли в результате ужасного теракта оккупантов, еще 130 - получили ранения.
Во время встречи участники обсудили вопросы, связанные с освобождением азовцев из вражеского плена, распространение свидетельств о военных преступлениях российской федерации и механизмы наказания страны-агрессора за совершенный теракт,
Дополнение
Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украина ищет новые механизмы освобождения украинцев из российского плена. Он также подчеркнул, что принципиально важно освободить всех пленных и особенно тех, которые находились в Еленовке.
В Координационном штабе обсудили освобождение азовцев из плена рф
Украинский координационный центр по вопросам пленных провел заседание, на котором обсудили освобождение бойцов "Азова" из российского плена, а также последствия обстрела Еленовки.
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