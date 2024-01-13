У Координаційному штабі обговорили визволення азовців з полону рф

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими відбулася зустріч з об'єднанням родин захисників, які постраждали через теракт росії в Оленівській колонії. Під час зустрічі було обговорено питання, пов’язані з визволенням азовців з ворожого полону. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими відбулася зустріч з об'єднанням родин захисників, які постраждали внаслідок воєнного злочину росії в Оленівській колонії, - йдеться в повідомленні.

Деталі

В МВС зазначили, що майже півтора року тому росія вчинила масове вбивство полонених азовців в Оленівці. 53 захисники Маріуполя загинули внаслідок жахливого теракту окупантів, ще 130 — зазнали поранень.

Під час зустрічі учасники обговорили питання, пов’язані з визволенням азовців з ворожого полону, поширення свідчень про воєнні злочини російської федерації та механізми покарання країни-агресора за вчинений теракт, - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Україна шукає нові механізми звільнення українців із російського полону. Він також наголосив, що принципово важливо звільнити всіх полонених і особливо тих, які перебували в Оленівці.