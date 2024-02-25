В Константиновке спасатели ликвидировали последствия вражеского обстрела
Спасатели ликвидировали последствия российского обстрела Константиновки, в результате которого повреждены 3 школы, 2 административных здания, 12 многоэтажек, 2 частных дома, 21 магазин, 19 торговых павильонов, церковь и объект инфраструктуры, а также ранен один человек на железнодорожном вокзале.
россияне проводят операцию "Майдан 3", чтобы попытаться в июне нанести Украине военное поражение - Буданов
Руководитель российской разведки заявил, что их цель - подорвать легитимность Украины и нанести ей военное поражение до июня 2024 года с помощью операции "Майдан-3".
Украина строит разветвленную систему реабилитации: Ляшко рассказал детали
Украина планирует построить разветвленную систему реабилитации, которая будет включать более 250 многопрофильных медицинских учреждений и 6 специализированных монопрофильных учреждений, взяв за основу израильскую модель.
В январе Украина экспортировала морем 12 млн тонн зерна
В январе 2024 года Украина экспортировала рекордные объемы зерна через Черноморский коридор, достигнув довоенного уровня.
"Сейчас реальной перспективы нет": Буданов о получении рф иранских ракет
Руководитель военной разведки Украины заявил, что пока не существует реальной перспективы приобретения россией иранских ракет.
В Киеве попрощались со Степаном Хмарой
На Байковом кладбище похоронили выдающегося украинского политика и патриота Степана Хмару.
Цифра небольшая: Буданов о количестве военных, попавших в плен при выходе из Авдеевки
Руководитель украинской военной разведки опроверг сообщения о том, что при выходе из Авдеевки в плен попали тысячи украинских военнослужащих, заявив, что реальное количество пленных было небольшим.
В Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов: в УЗ заявили, что обратятся к польским правоохранителям
Украинский железнодорожный оператор "Укрзализныця" сообщил, что неизвестные лица сбросили около 180 тонн украинской кукурузы из 8 вагонов в Польше, в 150 км от порта Гданьск, и заявил, что инцидент будет передан польским правоохранительным органам.
На Херсонщине на вражеской мине подорвался местный житель
34-летний мужчина получил огнестрельные осколочные ранения лица, шеи, век и ног, наступив на взрывное устройство в лесополосе вблизи села Трифоновка Херсонской области.
ГУР пока ничего не известно о пленных, которые якобы летели на российском Ил-76 - Буданов
Руководитель украинской военной разведки не владеет информацией о том, были ли на борту сбитого российского транспортного самолета Ил-76 украинские пленные.