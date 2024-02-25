У Костянтинівці рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу
Київ • УНН
Рятувальники ліквідували наслідки російського обстрілу Костянтинівки, внаслідок якого пошкоджено 3 школи, 2 адміністративні будівлі, 12 багатоповерхівок, 2 приватних будинки, 21 магазин, 19 торгових павільйонів, церкву та об'єкт інфраструктури, а також поранено одного чоловіка на залізничному вокзалі.
Рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу Костянтинівки, передає УНН із посиланням на МВС.
За даними правоохоронців, загалом внаслідок обстрілів міста пошкоджено 3 заклади освіти, 2 адмінбудівлі, 12 багатоповерхівок і 2 приватні будинки, 21 крамниця та 19 торгових павільйонів, храм і об'єкт інфраструктури.
Армія рф поцілила в залізничний вокзал у Костянтинівці, поранено людину - поліція25.02.24, 10:51 • 24220 переглядiв